¡Se desvive en elogios! Samahara Lobatón reveló que tiene el mejor de los conceptos de Melissa Klug, pese a que desde hace algún tiempo se evidencia que no existe una buena relación entre ellas.

En una entrevista para Magaly TV, la firme, la hija de Abel Lobatón no tuvo reparos para mencionar la admiración que siente hacia su madre y resaltar todas sus virtudes. “Definitivamente mi mamá, pese a todas las diferencias que hayamos tenido, es para mi una gran mujer, siempre he dicho que es digna de admirar”, mencionó.

PUEDES VER Samahara Lobatón cuenta cómo se prepara para la llegada de su bebé lejos de Melissa Klug [VIDEO]

Además, sostuvo que la popular ‘Blanca de Chucuito’ se convirtió en madre a los 14 años y que a los 19 ya tenía tres hijas. Aseguró que el haber sacado adelante a sus hijos a tan temprana edad también es motivo de elogio.

“Se sumó a nosotras tres chiquitita, osea ella tenía 19 años y ya tenía tres hijas, ella nunca le tuvo miedo a la vida, y es algo que yo admiro mucho de ella”, reflexionó la ex chica reality.

PUEDES VER Samahara Lobatón sorprende al revelar el original nombre que le pondrá a su hija [VIDEO]

Melissa Klug / Samahara Lobatón Foto: composición / Instagram

Asimismo, Samahara Lobatón no dudó en contar que su madre es una mujer muy solidaria y dijo que no podría hablar mal de ella.

“Es una persona muy solidaria, siempre piensa en el bienestar de todos. Así no sea su familia, un amigo, ella quiere que siempre todos a su alrededor estén bien. Nunca voy a opinar nada mal de ella”, indicó.

“Si para mí una es un mundo, no me imagino ella teniendo 19 años y teniendo ya tres hijas. En verdad es digna de admirar, siempre lo he dicho, mi mamá se puso bien los pantalones en ese tiempo”, agregó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.