Ricky Martin recibe dura respuesta de sacerdote por polémico comentario sobre la gestación

Hace unos días, Ricky Martin desató la polémica durante una entrevista al hacer una comparación entre la gestación de sus hijos con la concepción de la Virgen María. Como se sabe, otras mujeres llevaron el embarazo de Valentino, Matteo y Lucía, los hijos del cantante.

Durante dicha conversación, al artista boricua le preguntaron si le molestaba escuchar la frase ‘vientres de alquiler'.

“Yo no alquilé un vientre, a mí me prestaron el vientre, y varias veces, y tengo en un pedestal a estas grandes mujeres que me ayudaron a criar a mi familia. Como tengo en su pedestal a María, la Virgen, que prestó su vientre para que Jesús viniera al mundo”, respondió para el diario El País.

Ante esta controversial declaración, el Monseñor Leonardo J. Rodríguez Jiménez, sacerdote de la parroquia María Madre de Misericordia, en la arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico, se pronunció al respecto a través de sus redes sociales.

“Los latinos tenemos un ‘problema’ y es que aguantamos hasta que nos tocan la madre (...) no le prestó a Dios su cuerpo o su vientre, sino que se entregó toda ella a Él: su espíritu, alma y cuerpo”, escribió el sacerdote en su cuenta de Facebook.

Asimismo, el Monseñor aseguró que no se debe alquilar, prestar, ni comprar los cuerpos a una persona, porque es un ser humano y no un objeto.

“Querer ser padre o madre a toda costa, sin importar los medios que se usen para serlo, puede terminar siendo una violación a la dignidad de los hijos a quienes digo querer tanto”, mencionó.

Finalmente, lamentó algunas acciones del artista. “Ricky Martin hace muchas obras benéficas (Dios se lo tenga en cuenta), pero, y para colmo, se mete con la Virgen en una expresión que deja ver su ignorancia, que se difunde grandemente como si fuera verdad. Da pena”, concluyó en su mensaje.

