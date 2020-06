Ricardo Arjona lanza “Tarot”, sexto sencillo del álbum “Blanco”

Ricardo Arjona continúa compartiendo en sus redes sociales cada tema de su nuevo álbum ‘Blanco'. Este viernes 26 de junio, lanzó su nuevo videoclip ‘Tarot’, que es el sexto sencillo de su nueva producción musical.

El cantante guatemalteco publicó el pasado 29 de mayo su nuevo producto discográfico que incluye 14 canciones.

“Su padre fumaba en la sala, su madre miraba el reloj, la aguja está bajo la cama, muerte gritaba el Tarot”, es la primera estrofa de la nueva canción que Ricardo Arjona acaba de estrenar, y que está disponible en diversas tiendas digitales.

Como era de esperarse, todos sus seguidores quedaron deslumbrados con el tema y no dudaron en elogiar su gran trabajo.

“¡Y se apagó la luz y no volviste más! Por Dios, ¡Qué tema!”. “Impecable maestro, tema duro, oscuro de tocar, pero ahí está usted y su osadía de hacerlo, transcendiendo en la no Moda, pero rompiéndola, desconociendo plataformas. Aplausos de pie y admiración por siempre”. “3 veces la he escuchado y 3 veces lloro. Vamos por la cuarta. Gracias por regalarnos esta obra de arte”, son algunos de los comentarios que sus fanáticos le dejaron en sus redes sociales.

Cabe mencionar que el álbum ‘Blanco’ fue grabado en Inglaterra, en Abbey Road Studios. ““Lo que le pase a este proyecto será todo felicidad extra porque ya nos dio mucha felicidad cuando lo hicimos”, indicó Ricardo Arjona según el diario de Guatemala Prensa Libre.

