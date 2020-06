Javier Yaipén cierra su Instagram tras ser expuesto en chats íntimos con Paloma de la Guaracha

Paloma de la Guaracha volvió a ‘remecer’ el mundo de la farándula al exponer los chats íntimos que mantuvo con uno de los Hermanos Yaipén.

Pero lo que generó una ‘ola de críticas’ en las redes sociales es que el músico involucrado es Javier Yaipén, quien se encuentra casado, según se informó en Magaly TV, la firme.

Tras las acusaciones y burlas de los usuarios, Javier Yaipén decidió cerrar su cuenta de Instagram para evitar comentarios sobre el escándalo que podría separar a su familia.

Sin embargo, antes de cerrar su cuenta en la red social, el músico aclaró cuál es su relación con Erika Luz Palomino, conocida como Paloma de la Guaracha.

“Lo que pasa es que la señora me estaba vendiendo videos y yo no he podido hacer esas cosas. Ella me estaba pidiendo y yo le decía no, jamás. Yo jamás voy a estar pidiendo”, declaró para el programa de Magaly Medina.

Negó que haya visitado a la figura de la farándula. “Ella (Paloma de la Guaracha) ha querido que yo vaya a verla, pero jamás. De verdad en algún momento confié que era una amiga. Más no quería hacer daño”, señaló el músico de los Hermanos Yaipén.

Paloma de la Guaracha reveló que realizó 'sexting' con Javier Yaipén. Foto: captura ATV

Cabe destacar que hace un mes ‘Paloma de la Guaracha’ también expuso chats íntimos con el empresario árabe Yaqoob Mubarak.

