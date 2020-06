Magaly Medina responde a usuaria que se burló de sus cirugías: “Eso dile a Shey Shey”

¡No cambia! Magaly Medina compartió una foto en Instagram que sorprendió a todos por los comentarios que generó. La conductora le respondió a una internauta quien se burló de sus seguidores al compararla con el “plástico”.

“Cada vez que puedo, me reto a mi misma a salir de mi zona de confort y tomar decisiones audaces, como hacer esta foto. El resultado siempre me sorprende”, escribió en su cuenta de Instagram.

Magaly Medina Foto: Instagram

Sin embargo, la popular ‘Urraca’ no contó con que una de sus “seguidoras” le iba a escribir un curioso comentario donde le recomendaba que se cuide del coronavirus, ya que este vive en el plástico, haciendo alusión a sus cirugías.

“Cuidado con el coronavirus Magaly que dicen que vive más tiempo en el plástico”, escribió la internauta.

Como era de esperarse, la figura de ATV no dudó en dar una breve respuesta que también alcanzó a Sheyla Rojas. “Eso dile a Shey shey”, contestó la conductora de Magaly TV, la firme.

Publicación de Magaly Medina Foto: Instagram

Cabe recordar que, desde hace unas semanas, Magaly Medina y la conductora de Estás en todas, vienen mandándose innumerables indirectas desde que la rubia le dijo que le parecía ridículo decir que solo se había arreglado los dientes, cuando “está operada de pies a cabeza”.

Ante dicho comentario, Medina aseguró que pese a su fealdad logró tener éxito en la televisión.

“Yo fui fea conocida en la televisión, con los dientes sin arreglarme tuve éxito en la televisión. Es que de actitud nadie me ha ganado. Yo me miraba al espejo y me veía guapísima”, reveló.

