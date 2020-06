Lesly Águila revela que Corazón Serrano volvió a las grabaciones con un nuevo proyecto

¡Regresan con fuerza! Lesly Águila contó que nuevamente volvió a trabajar con Corazón Serrano luego de varias semanas de paralizar sus actividades a causa del estado de emergencia.

La cantante de cumbia reveló que la agrupación tiene un nuevo proyecto y mencionó que desde el día jueves han empezado las grabaciones junto a la producción.

“Hola amigos, espero estén teniendo una buena noche, quiero contarles a todos ustedes que estuve en grabaciones”, contó la artista, desde Piura, a través de su cuenta oficial de Instagram.

Sin embargo, Lesly Águila no especificó cuándo lanzarán el nuevo material, pero indicó que será en muy poco tiempo. “Muy pronto habrá novedades con Corazón Serrano, así que estén atentos a las redes sociales”, sostuvo en su anuncio.

Lesly Águila señala que ella también tiene gastos. Foto: Instagram

Por otro lado, hace unos días, la intérprete se pronunció sobre las constantes críticas que han recibido muchos artistas por no haber ahorrado su dinero para subsistir en estos tiempos de pandemia. La integrante de Corazón Serrano se solidarizó con sus compañeros afectados y aseguró que los cantantes no son millonarios.

“A mí no me han criticado, pero he leído algunos ataques a otros compañeros, y creen que los cantantes somos millonarios, y nos cuestionan por no guardar dinero. Nosotros somos simples trabajadores, yo estoy a cargo de mi familia, tengo deudas en los bancos, con responsabilidades y demás gastos”, señaló Lesly Águila en una entrevista para el diario Trome.

