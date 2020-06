La tensión entre Janet Barboza y Magaly Medina no tiene cuándo acabar. En un reciente ‘tuit’, la exconductora criticó la conducta de la presentadora al juzgar el físico de muchas mujeres dentro del mundo de la farándula.

Como se recuerda, la popular ‘Urraca’ nunca ha ocultado su opinión por personajes como Sheyla Rojas, debido a sus múltiples pasos por el quirófano y el uso de programas de edición en sus redes sociales.

Por esta razón, Janet Barboza utilizó una de las fotografías de la cuenta de Instagram de la conductora y mencionó los ‘retoques’ de la imagen.

“Todas las personas tenemos derecho a mostrarnos como nos da la gana. Pero, viniendo de Magaly Medina, que critica el físico de todas las mujeres de la farándula, no me queda más que reír con esta foto 100 % Photoshop”, escribió en Twitter.

Janet Barboza en Twitter

Algunos minutos después, la bailarina continuó despotricando contra la figura de ATV: “La edad normalmente nos hace evolucionar. Pero ella ya quemó”, expuso.

Janet Barboza incursiona en la venta de naranjas

La exconductora presentó su nuevo negocio durante una entrevista con el programa América Hoy. La popular ‘Rulitos’ reveló que decidió iniciar la venta de naranjas para jugo luego de que sus centros de belleza se vieran afectados por las medidas de distanciamiento social.

“Antes tenía quince salones de belleza, estaba con mis eventos, haciendo mil cositas, me generaba mis ingresos. Pero no me tengo que deprimir, tengo que seguir adelante y así emprendí este negocio. Hoy más que nunca las familias nos unimos, trabajamos juntos”, señaló Janet Barboza.

