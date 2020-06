Los Hermanos Yaipén de Perú y Agapornis de Argentina unieron su talento en la cumbia y grabaron juntos el tema “Déjate querer”, que a pocos días de su estreno se convirtió en todo un éxito en redes sociales y plataformas de streaming.

“Déjate querer” fue compuesto por Mario Cáceres y Patrick Romantik y producida por los peruanos Patrick Romantik junto al Viejo Rodriguez. El tema ha sido masterizado en Redtraxx Mastering, Miami Florida y el videoclip en Buenos Aires (Argentina). Donnie Yaipén y Melina Lezcano de Agapornis conversaron con La República sobre lo que fue para ellos trabajar en equipo y el posterior lanzamiento de la canción por Spotify.

- ¿Qué es lo que sabían de cada banda?

Donnie Yaipén: Había escuchado de Agapornis hace años, cuando estábamos más jóvenes. Los busqué en Youtube, estuvieron muy de moda, vinieron un par de veces a Lima pero su música siguió sonando.

Melina Lezcano: Me comentaron sobre los Hermanos Yaipén, que hacían una cumbia más tradicional, no tan pop, pero que tenían ganas de hacer una fusión con nosotros y dijimos que es nuestra oportunidad para volver a entrar en el mercado de Perú. Además, Los Hermanos Yaipén son re queridos allá y era una manera linda de volver al Perú a través de ellos. A mí me encanta realmente conectarme con distintas culturas, Perú principalmente es un lugar que amé, la calidez con la que nos han recibido, como nos han tratado, ¡la comida! ¡Por Dios!, ojalá volvamos muy pronto.

Hermanos Yaipén junto a Agapornis en un alto de la grabación del videoclip.

-¿Qué tan conocida es la música de los Hermanos Yaipén en Argentina?

ML: Mucho, pero yo no sabía que muchas canciones que escuchaba acá eran de ellos.

DY: De hecho una vez, mucho antes de hacer este feat, visitamos algunos programas de TV de Argentina y la gente ya conocía “A llorar a otra parte”, pero la había escuchado de otro artista, y nos decían: ¡Ah es de ustedes! ¡qué bacán!

Hermanos Yaipén.

- ¿Cómo fue la experiencia mientras grababan en el estudio Déjate querer?

ML: Me encantó, al principio tenía miedo porque obviamente estoy acostumbrada a grabar con nuestro técnico, con mi productor, porque conocen mi estilo al cantar, pero la verdad que Patrick (Romantik) me dejó ser yo, y Donnie es un genio, a nivel vocal es impresionante, lo que canta y el oído que tiene, estuvo buenísimo también tener el apoyo de Donnie para poder armar las voces, la verdad que lo hicimos bastante rápido.

DY: La canción está llegando casi a los dos millones de views en Youtube, después de una semana y media de haberla lanzado, y vamos para adelante!

- ¿Cómo fue trabajar con el reconocido productor Patrick Romantik?

DY: Lo conocimos recién este año, es un músico, compositor, productor, súper buena onda, muy inteligente para hacer este tipo de canciones, siempre está pensando en el artista. Él hizo esta canción exclusivamente para Hermanos Yaipén, pensando en cantarla a dúo con una cantante femenina que congenie con la letra y que todo vaya acorde con los estilos de ambos, me parece un genio en la composición y producción musical también, ha sido un placer poder trabajar con él.

ML: Me acuerdo cuando comenzamos a conversar en el estudio y me contó todo lo que había hecho, Ha trabajado con un montón de artistas increíbles, y se nota el amor que tiene por su trabajo. Se sentó a mi lado en el estudio y me iba llevando, súper prolijo y eso me encantó. Se armó un equipo lindo, un genio, aparte tiene un look increíble.

- ¿Cual creen que es el futuro de la música tropical? ¿Por dónde que se va a dirigir el género?

ML: Creo que en el caso de Agapornis, nosotros tenemos un poco más de libertad, por así decirlo porque al ser una cumbia pop, no es tradicional, tenemos esa apertura para sonar también un poco más urbano, un poco más moderno, pero por ejemplo esta canción Déjate querer, sin salirse de la cumbia tradicional, tiene toques modernos y queda espectacular, me parece que va por ahí, sin dejar las bases tener ciertos sonidos nuevos resuenan porque lo escuchas en el reggaetón, en el trap, pero la base es siempre la misma, la gente no va a dejar de bailar cumbia.

DY: Hermanos Yaipén mantiene su esencia, un sonido particular que la gente ya está acostumbrada a escuchar, pero darle este plus de un sonido nuevo es abrirle la mente al público, que no se quede en la cumbia tradicional, sino darle algo más y ganar un poco del público que consume música urbana, ganar un poco más de amplitud en el género.