Guty Carrera anunció que no podrá continuar en Guerreros 2020 tras lesión

Guty Carrera se comunicó con los panelistas de En boca de todos para dar un anuncio a sus seguidores. El hijo de Edith Tapia reveló, el último viernes, su desvinculación de las competencias en Guerreros 2020.

El motivo de este alejamiento se debe a la lesión sufrida durante uno de los circuitos del reality mexicano. Según contó el peruano durante la charla con Maju Mantilla y Carloncho, él continuaba jugando con el “hombro roto”.

El chico reality deberá recuperarse del hombre durante varias semanas, imposibilitando su participación en los juegos del programa. Foto: captura América TV

No obstante se mostró esperanzado por una rápida recuperación, por el historial de lesiones que tuvo a lo largo de su vida. “El pronóstico es bueno porque soy alguien que se recupera bastante rápido de las lesiones”, sostuvo Guty.

“Si algunas personas recuerdan, tuve que salir de Estos es guerra por una lesión en el hombro derecho y me pasó exactamente lo mismo (que ahora). En tres meses me recuperé”, añadió.

Así también, dijo que este proceso lo incapacitaría de hacer actividad física; en otras palabras, dejaría de participar en los duros juegos de Guerreros 2020. “Evidentemente para esta temporada no podré volver, pero habrán sorpresas porque no necesariamente, por esta lesión, me desprenderé del programa”, reveló.

Como se recuerda, tras sufrir dicha lesión Guty Carrera agradeció las muestras de cariño a través de Twitter. “A los que me escribieron y se preocuparon por mi, muchas gracias. Estoy en la clínica hace varias horas pasando exámenes médicos. Aún no puedo darles un diagnóstico específico, estamos en eso”, redacto.

