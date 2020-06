El cómico José Luis Cachay Ramos, conocido como ‘Cachay’, denunció que le exigen S/ 40.000 soles para internar a su familiar por coronavirus. Desde el fontis de la clínica, pidió que consideren que él trabaja en la calle y no puede pagar la exorbitante suma.

Cachay junto a 'Puchito' ( izquierda) en la venta de frutas hasta volver a los shows. (Foto: Félix Contreras)

La víctima por COVID-19 es Cesar ‘Puchito’ Mori Cachay, el hermano del cómico ambulante. Según el reportero de 90 Matinal, este se encuentra internado en la sala de emergencias de la clínica Jesús del Norte, en Los Olivos, con el 70 % de los pulmones dañados, por lo que necesita ser hospitalizado con urgencia.

Sin embargo, Cachay no puede pagar la fuerte suma de dinero. “Lamentablemente, las clínicas lucran con la salud de las personas. Nos están pidiendo por cinco días S/. 22.000 soles y aparte, nos están pidiendo por el tratamiento, S/. 40.000 soles. Nosotros no tenemos, trabajamos en la calle. Lo poco que hemos reunido lo estamos dando, pero no quieren”, expresó el cómico ambulante.

La esposa de ‘Puchito’ también pidió, entre lágrimas, que se rebaje el costo de la hospitalización. “Mi esposo está bien delicado, sus pulmones están dañados”, señaló la mujer.

Cabe destacar que la salud de su hermano ‘Puchito’ empeoró luego de que él sea parte de un negocio de venta de naranjas por delivery junto a José Luis Cachay y Edwin Aurora.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.