Cathy Sáenz sobre panelistas de Mujeres al mando: “Los vínculos están medios flojos”

Durante la emisión de Magaly TV, la firme, el último viernes, se presentó un informe sobre el nuevo emprendimiento de la exconductora de televisión Cathy Sáenz. En dicha nota, la recordada panelista de Mujeres al mando tuvo duras palabras contra el espacio de Latina donde trabajaba.

Miembros del equipo de Magaly Medina extrajeron parte de sus clases de producción, y lo emitieron en el informe. Allí, como parte de su contenido educativo, la expanelista se refirió al magazine matutino.

Magaly Medina mostró en sus programa unas opiniones de Cathy Sáenz sobre las nuevas conductoras de Mujeres al mando. Foto: captura ATV

“En el programa, por ejemplo, donde yo trabajaba, ‘Mujeres al mando‘. Actualmente no están cumpliendo con todos los requisitos porque no hay muchos vínculo, ahí no son tan amigas, no hay tanta enemistad”, dijo Cathy Sáenz sobre las conductoras de dicho programa.

“Tampoco se llevan mal, tampoco son hermanas, son primas. Es como los vínculos están medios flojos”, añadió la exfigura de Latina.

Al respecto, Magaly Medina cuestionó su forma de opinar sobre el programa donde laboró por mucho tiempo. “Qué tal conciencia de decir, ahora que está afuera, y criticar”, sostuvo la comunicadora.

“Creo que desde la COVID-19 le va mejor a Mujeres al mando”, añadió la popular ‘Urraca’ sobre el nuevo formato que tiene Mujeres al mando durante la pandemia.

La productora de televisión tuvo fuertes palabras sobre el programa donde trabajaba antes de la pandemia. Foto: Cathy Sáenz Instagram

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.