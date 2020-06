¿Difamación? El actor Andrés Wiese dio su versión de lo sucedido con Mayra Couto y, aunque aceptó que no eran amigos, que intentó besarla y que tuvieron en algún momento mala relación en las grabaciones, negó que haya acosado u hostigado a su pareja en ficción. “Lo que quiero es que se investigue y se crea la verdad. Porque lo que se está haciendo es una difamación sin pruebas. Me someto a colaborar en todo el proceso, porque no tengo nada que esconder”, dijo en el programa de Aldo Miyashiro.

Como se sabe, Mayra Couto reside en Cuba, donde estudia y no ha dado ninguna declaración a la prensa tras hacer públicos los mensajes que le escribió a Andrés Wiese. En ellos, describía cómo se había sentido trabajando con él, cuando −supuestamente− la acosó y realizó actos contra el pudor. Según tuiteó, esperaba sus disculpas para “borrar todo” y que tendría que buscar una abogada porque presumía que la demandarían por difamación.

¿Pero por qué Wiese no contestó los mensajes? El actor declaró que fue por consejo explícito de sus abogados y de los directores de ‘Al fondo hay sitio’. “No sabía cómo reaccionar, me entró miedo, me cuestioné mil cosas y lo primero que hice fue llamar a mis dos directores de ‘Al fondo hay sitio’, al señor Coqui Tapia y al señor Toño Vega. La recomendación de ambos fue: ‘mejor no le respondas, porque te está acusando de cosas que no son verdad’, y les hice caso. Yo hice caso a lo que se me asesoró”.

Según la actriz, algo que disparó el presunto hostigamiento laboral fue que ella lo rechazara durante un viaje a New York con parte del elenco de la serie. “Sí, reconozco que yo leí mal una señal, que yo me equivoqué e intenté darle un beso que ella lo frenó”, dijo Wiese. Sin embargo, sostuvo que “no había resentimiento”, que mantuvieron una relación cordial, pero al hablar de la buena relación con la familia en la entrevista, cometió el error de mencionar el nombre de la hermana menor de edad de Couto.

La actriz ha respondido ayer a varios fans de la serie que publicaron en Twitter videos de entrevistas con ambos y el programa universitario que grabaron. “Él es el único que propicia el contacto físico. Yo en ningún momento lo hago. Y termina por callarme tapándome la cara con el regalo de nuestras fans. A las cuales además les dice “chicas, ¿no tienen nada mejor que hacer que seguirnos?”, tuiteó. “Aquí también intenta pasar su brazo a mi alrededor y yo lo esquivo. Sí, no me gusta Andrés Wiese”, agrega Couto, quien ha sido atacada por fanáticas y por hackers en las redes sociales.

Wiese ha dicho que de ahora en adelante hablarán sus abogados. “Si soy culpable de lo que se me ha acusado, asumo la responsabilidad y pagaré lo que debo pagar”. Cabe señalar que, aunque recién a partir del 2018 el acoso es delito, la actriz tendría testigos, según los mensajes que envió a su excompañero.

