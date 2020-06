Han pasado 14 años desde que se terminó de grabar la telenovela Rebelde, sin embargo, sus fanáticos se mantienen pendientes de los famosos actores que dieron vida a los alumnos del Elite Way School, una de ellos es la intérprete mexicana Zoraida Gómez, quien se ha convertido en tendencia en las redes sociales debido a las recientes revelaciones que hizo acerca de las actitudes y comportamientos del resto del elenco.

A través de su canal de YouTube, la actriz que dio vida al personaje de José María, deleitó a sus seguidores con una serie de detalles sobre su colega Angelique Boyer, quien encarnó a Vico.

“A Angelique yo la conocí porque ella tenía un grupo musical que se llamaba ‘Los rabanitos verdes', donde ella cantaba. Quiero que sepan que Angelique era una de las más chiquitas de la novela, es tres o cuatro años menor que yo. Entonces era una chica literalmente muy chiquita pero con una mentalidad de una chava de 30, era como una mujer sumamente madura”, narró la exrebelde.

Cabe señalar que Angelique Boyer participó de Rebelde cuando tenía solo 15 años y aún estaba iniciando su carera artística. “Me acuerdo que cuando nos invitaban a una fiesta o a una reunión o queríamos ir a divertirnos, Angelique no quería ir porque su mamá no la dejaba hacer muchas cosas y nosotros no entendíamos por qué”, continuó contando Gómez.

“Estaba como muy cuidada, su comportamiento era como el de una mujer muy madura y yo le agradezco a Angelique que dentro de todos fue de las personas más honestas y verdaderas que yo he conocido dentro del medio artístico (...) No se prestaba al jugueteo o al desmadre”, añadió.

