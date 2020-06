Ricardo Morán sobre los derechos LGTBI: “La discriminación es invisible para los que viven en situación de privilegio”

Ricardo Morán participa en las actividades por el Día del Orgullo LGTBI, que esta vez se realizan a través de las redes sociales y tendrá como día central este sábado 27. “En Perú nos falta tanto camino por recorrer”, nos dice el productor del reality Yo Soy. En junio, también se celebra a la cultura afroperuana y Morán recuerda que son dos comunidades que sufren a diario los prejuicios en Perú. “A veces la gente me pregunta por qué, y es que yo me siento tan identificado con nuestros hermanos afrodescendientes porque la discriminación es invisible para las personas que viven en situación de privilegio”.

El también director teatral reconoce que a diferencia de él que pudo dedicarse a la carrera que eligió, dentro de comunidad LGTBI hay peruanos que no tienen ningún apoyo. “Hay muchas personas que te dicen: ‘pero aquí no pasa nada, ¿cuál es el problema?‘ No ven que sí pasa algo, que el tablero si está desnivelado, que las compañeras trans dentro de la comunidad LGTBI no tienen ninguna opción de conseguir un empleo en el mercado laboral formal, ¡ninguna! Dentro de nuestra burbuja de privilegios, nos rehusamos a verlo, es invisible. Es la homofobia, el racismo una discriminación invisible. Y cuando la gente nos pregunta por qué hacemos tanta bulla, yo como activista lo hago porque quiero un mundo diferente para mis hijos. Yo marcho ahora para que mis hijos no tengan que marchar ¿no? Yo no sé que va a ser de la vida de ellos, pero yo quisiera que vivan en un mundo donde el tablero esté nivelado”.

La marcha por los derechos LGTBI será online

“Vamos a tratar de generar un impacto como el que teníamos con la marcha, pero a través de redes y con la participación de la mayor parte de gente posible. Estoy muy involucrado, estaré ahí de cabeza porque es mi lucha”, nos adelanta Ricardo Morán quien hace unos días celebró su primer Día del Padre. El productor reveló su orientación sexual hace cinco años y luego ha declarado sobre la importancia de que una figura pública “salga del clóset” para que los jóvenes discriminados encuentren un referente.

“Tengo la suerte de haber nacido en condiciones que me han permitido salir adelante, pero eso no es igual para todo el mundo. Hay gente que nace con todas las desventajas posibles, que nacen siendo trans en una comunidad discriminatoria y en una condición de extrema pobreza, sin acceso a una organización que oriente a sus padres. Ellos tienen que enfrentarse a todo eso para salir adelante. Es injusto medirnos a todos con la misma vara” , nos comenta. Por ahora espera que la comunidad siga “haciendo bulla” hablando del tema y exigiendo derechos. “Cuando me dicen: ‘me incomoda que siempre estés hablando de lo mismo', yo en mi cabeza digo: ‘bien, esa es la idea'”.