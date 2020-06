El 25 de junio de 2009 el “Rey del pop” murió por un paro cardíaco provocado por una sobredosis de propofol, un potente calmante. Al momento de su muerte, Michael Jackson tenía el cuerpo devastado por las cirugías estéticas, por los medicamentos recetados y por una aparente batalla contra la anorexia. El hombre que como artista batió todos los récords, la estrella pop más grande que quizá haya existido moría solo y acusado de uno de los delitos más aberrantes: el abuso infantil.

La infancia de MJ

Michael Joseph Jackson nació en Gary, Indiana, el 29 de agosto de 1958. Su madre, Katherine Esther Scruse, era una devota testigo de Jehová, y su padre, Joseph Walter “Joe” Jackson, laboraba en una fábrica y cantaba en un grupo llamado The Falcons. Michael creció en Indiana junto a toda su familia: sus padres, ocho hermanos y un ambiente lleno de maltrato.

Desde chico demostró talento para la música. En 1964, su hermano Marlon y él se unieron a la banda musical Jackson Brothers. Pero pronto se destacó del resto por su habilidad para cantar y bailar. Se convirtió en vocalista del grupo, al que posteriormente denominaron The Jackson Five.

Relación con su padre

“Actuábamos para él y nos juzgaba. Si te equivocabas, te golpeaba. A veces con un cinturón, otras veces con una vara”, detalló Michael en Moonwalk, sus relatos sobre el maltrato que le propinaba su padre. Le tenía tanto miedo que solo al verlo ya vomitaba. El hombre solía humillarlo llamándolo “Big nose” (narizón) algo que le provocaría un gran complejo posteriormente. La relación era tan tensa y perversa que en 1979, Jackson lo desvinculó como su manager, justo en el momento en que su carrera despegaba con éxitos como Off the Wall y especialmente Thriller. Aunque su padre- y el resto de su familia – lo acompañó cuando fue juzgado por abuso sexual infantil, lo excluyó de su testamento.

El legado del Rey del Pop

Algo indiscutible es su calidad como artista, pues el Rey del Pop cambió la música para siempre. Thriller modificó la forma de grabar y ver música. La pieza dura 14 minutos y todavía es hipnótica. El cantante aparece disfrazado de hombre lobo y baila con zombies, todo ambientado con efectos especiales que rompieron esquemas para la época y que implicaron un costo de 500.000 dólares suma que nunca se había gastado. Sus icónicos pasos de baile fueron reproducidos por seguidores de todo el mundo y hoy se siguen imitando.

Como artista fue pionero en crear y popularizar el concepto de giras mundiales. The Dangerous World Tour, la gira que lo llevó a diversos países del mundo, duró cinco meses y sumó un total de 69 actuaciones. Además fue un innovador en el armado de shows con efectos e iluminación especiales, robótica, tarimas deslizables y espectáculos temáticos. Su música rompió barreras ya que mezclaba el rhythm & blues, disco y dance. Es el músico más exitoso de todos los tiempos. Vendió 1.670 millones de discos hasta Noviembre de 2011. Durante su carrera ganó 735 premios entre ellos 475 galardones, incluyendo 17 Grammy.

El bailarín

Si como músico Jackson rompió moldes, como bailarín no se quedó atrás, y eso que jamás tomó una clase de danza académica. Comenzó con coreografías predecibles pero terminó diseñando y creando un concepto narrativo donde danza, voz y música se mezclaban con tanta naturalidad que revolucionaron el mundo del arte. Su paso imitando a un hombre caminando en la Luna (Moonwalk) entró en la historia de la danza. En sus shows, el artista se deslizaba por el escenario de una forma tan diferente y a su vez con tanta destreza que parecía que usaba efectos especiales. Si bien contaba con zapatos especiales para la ocasión, el movimiento requería utilizar la fuerza de los músculos del torso, algo que se lograba luego de horas de entrenamiento. Obsesivo y talentoso, personalizaba cada canción con una coreografía y pasaba noches enteras buscando el paso perfecto.

Hombre récord

A los cinco años edad formó su propia banda junto a sus hermanos y a los once fue el vocalista más joven en liderar la lista de sencillos en los Estados Unidos. Logró ser el primer cantante en entrar en la lista de temas directamente en el número 1, con You are not alone. Tuvo canciones en el número uno de los rankings en todas las décadas desde los años sesenta: 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 y 2010. Con Thriller se mantuvo 37 semanas en la primera ubicación.

Fue el primer cantante en ganar más de 100 millones de dólares en un año. Se estima que su fortuna llegó a superar los 7.250 millones de dólares. Al momento de su muerte tenía 2.500 millones y sus ventas se incrementaron en un 125 %. Fue el primer afroamericano que apareció en la MTV. Llenó siete veces el estadio de Wembley, congregando a más de medio millón de espectadores. Aparece en el Libro Guiness de los Récords como “El artista que ha apoyado mayor cantidad de obras de caridad”: ayudó a 39 organizaciones con donaciones que superan los 500 millones de dólares. Asimismo, su muerte sumó otro macabro récord, su funeral fue el más visto en todo el mundo: 2.500 millones de personas siguieron la ceremonia.

Amores del pasado

Se casó por primera vez con Lisa Marie Presley, la hija de Elvis Presley, en mayo de 1994, en la República Dominicana. Él tenía 36 años y ella, 27. Duraron juntos tan solo 20 meses.

El segundo matrimonio ocurrió en Sydney, Australia. El 14 de noviembre de 1996 se casó con la enfermera Deborah Jeanne Rowe. La pareja se conoció a mediados de los 80, cuando MJ fue diagnosticado con vitiligo. Ella pasó muchos años ayudándolo con su enfermedad. Iniciaron una amistad que terminó convirtiéndose en matrimonio. Fueron padres de Michael Joseph Jackson Jr. y de Paris Michael Katherine Jackson. Se divorciaron en 1999 y Rowe le entregó la custodia completa de los niños.

Entre los romances que se le atribuyeron figura uno de dos semanas con Whitney Houston y un amor, pero pasajero con Brooke Shields. Con Elizabeth Taylor intentó tener algo, pero temió que por la diferencia de edad (26 años) la prensa los condenara de extraños.

Cirugías estéticas

Algunas fuentes señalan que las operaciones iniciaron con el accidente que tuvo durante la grabación de un comercial de gaseosa, cuando sufrió quemaduras de tercer grado en el cráneo y perdió una buena parte de su pelo. Otros consideran que fue en 1979 cuando luego de una caída del escenario pasó por el quirófano y salió con una nariz más fina y puntiaguda. Pero según varias biografías, las cirugías en su nariz solo tenían un fin: borrar todo parecido físico con su padre y olvidar su apodo cruel de “Big nose”.

Excentricidades

Mientras Jackson sorprendía al mundo entero con su talento, su fama crecía desmesuradamente y comenzaron a trascender sus rarezas. Dormía en una máquina de oxígeno, pues suponía que esta lo mantendría con vida por más tiempo, además de conservar su belleza y juventud. Amante de los animales, su mejor amigo fue el chimpancé Bubbles, rescatado en 1985 de un centro de investigación contra el cáncer de Texas. Lo acompañaba a todos lados, y hasta vestía los mismos conjuntos que el artista. También tuvo una boa a la que llamó Muscles y una pitón.

Acusaciones de pedofilia

A su histórico rancho Neverland solían viajar cientos de niños para jugar y departir con el artista, que se declaraba amante y defensor de los niños; sin embargo, en 1993, Evan Chandler acusó al cantante de abusar de su hijo Jordan, de 13 años. La denuncia inició una investigación que llevó a Jackson, en un intento de demostrar su inocencia, a permitir que le fotografiaran los genitales. No obstante, el caso jamás llegó a tribunales porque hubo un acuerdo por 23 millones de dólares. Tras la muerte del artista, Jordan aseguró que “Michael nunca abusó de mí, mentí por mi padre”.

En Leaving Neverland, Wade Robson y James Safechuck, denunciaron los abusos sexuales que sufrieron por parte del Rey del Pop cuando eran infantes. El documental describe con claridad el cortejo que Michael Jackson presuntamente llevó a cabo para abusar de niños de entre 5 a 17 años. Eso trajo todo tipo de cuestionamientos, pues muchos se preguntaron por qué estos padres de familia permitían que Michael duerma junto a sus hijos.

Pese a todo esto, Jackson nunca fue declarado culpable, pero era evidente que se trataba de una persona con oscuros pasatiempos y todo tipo de dramas existenciales.