‘Yo Soy: Grandes Batallas’, además de marcar el retorno de sus figuras de ediciones pasadas, regresó a Johanna San Miguel como parte del jurado. El espacio va de lunes a sábado por Latina.

“Si yo me pongo a observar mi carrera, he hecho telenovelas, programas de televisión, radio, películas, obras de teatro, stand-up, un libro; estuve en una banda de música, en un reality y otros. Hice muchísimas cosas y lo que he aprendido es a adaptarme, soy yo quien aprendo. En este caso –en ‘Yo Soy: Grandes Batallas’– como no ejecuto el arte que ellos tienen, lo que me ha sucedido es que he tenido nuevamente la capacidad de sorpresa y emoción. Esto para un artista es valiosísimo, es delicioso. La capacidad de sorprenderte y conmoverte es muy saludable para todos, pero, sobre todo, para un artista. Es como conectarte con tu niñez, con tu niño interior, juegas ser al natural. A veces, nosotros con el tiempo y por la rutina perdemos esa capacidad de sorpresa y ahora estoy agradecida por haberla recuperado”.

Con un millón de seguidores en Instagram, en las últimas semanas San Miguel ha hecho escuchar su voz de protesta ante sucesos tan repudiables como la violación y muerte de una niña o cuando alguien arroja una mascarilla usada al suelo. Le preguntamos qué tan vulnerable se ha sentido en cuarentena.

“Supervulnerable. Absolutamente vulnerable. Creo que todos nos hemos sentido así y me queda tan claro que no tenemos el control de muchas situaciones. Entonces, la vulnerabilidad también está buena. Es bueno darse cuenta de que no tienes el control de todo. Las cosas pueden pasar en cualquier momento y así es la vida. Todos, en algún momento, nos hemos sentimos vulnerables, pero creo que hoy es el común denominador en el mundo. Entonces, de alguna manera, por primera vez, todos estamos en lo mismo, podemos comprendernos un poco más también”.

¿Y hay algo que te ha hecho reír últimamente?

¿Sabes qué me ha hecho reír muchísimo? El podcast que tiene Ricardo Morán con su hermana Marianita (‘MORANmente incorrectos’). Yo participé del Nº 15, el del ‘quino’. Pero es para mayores de 18 años, eh. Para mí la risa es fundamental en la vida y como comediante es una de las cosas con la que me he reído demasiado y eso me encanta.

