Javier Yaipén estuvo en boca de todos tras revelarse que realizaba ‘sexting’ (intercambiar mensajes sexuales) por WhatsApp con Paloma de la Guaracha.

Luego de exponer las conversaciones privadas entre ambos personajes, Magaly Medina presentó las declaraciones del cantante, quien se mostró bastante nervioso al ser consultado sobre esta situación.

“Lo que pasa es que la señora me ha estado vendiendo videos y ella quería que yo...yo no he podido hacer esas cosas”, expresó el artista en Magaly TV, la firme.

Asimismo, al ser consultado sobre si le pedía fotos desnuda o si hacía videollamadas con Paloma de la Guaracha, el integrante de los Hermanos Yaipén respondió: “Porque ella me estaba pidiendo, no jamás, yo no voy a estar pidiendo”.

Javier Yaipén dijo también que era Paloma de la Guaracha quien lo llamaba para que fuese a visitarla. “No, lo que pasa es que ella ha querido que yo vaya a verla pero jamás”, señaló.

Finalmente, se mostró defraudado de que la representante de artistas haya hecho público su ‘sexting‘. “De reprente en algún momento confié en que era una amiga, más no que quería hacer daño”, mencionó el cantante.

Paloma de la Guaracha revela chats privados con Javier Yaipén

En Magaly TV, la firme, Paloma de la Guaracha mostró las fotos y videos íntimos que le enviaba a Javier Yaipén. Según dijo, era el propio cantante quien le pedía imágenes desnuda.

La representante de artistas indicó que decidió hacer públicos sus mensajes privados con el integrante de Hermanos Yaipén porque se enteró que este era casado.