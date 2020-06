Carlos Cacho reabre sus peluquerías: “Pensé que este día nunca iba a llegar”

Carlos Cacho se mostró muy emocionado al reabrir las puertas de sus peluquerías, ya que pasó varios meses de angustia por la falta de trabajo a causa de la cuarentena obligatoria.

El reconocido maquillador y amigo de Gisela Valcárcel mostró las novedades de su negocio destacando todos los cuidados y respetando las normas de seguridad para evitar el contagio por coronavirus entre sus trabajadores y clientes.

Carlos Cacho emocionado por la reapertura de sus peluquerías tras llorar por crisis económica. Foto: Captura América TV.

“Este es un día lleno de gloria. Ayer (miércoles) las clientas me estuvieron llamando hasta de madrugada, hoy (jueves) tenemos un día ajetreado, pero estamos contentos, me he reencontrado con mi equipo, con mi gente”, dijo Carlos Cacho durante una transmisión en vivo con América Hoy.

Además, el estilista de la farándula local contó cuáles son las medidas que se tomarán en su salón para evitar los contagios.

“Tenemos el termómetro infrarrojo para medir la temperatura, el servicio de alcohol con sensor, una pistola pulverizadora con el desinfectante más poderoso que está comprobado que mata el coronavirus, que no moja ni la ropa ni el cabello, todos los trabajadores tienen los protectores acrílicos y somos el único salón que cuenta con la lámpara esterilizadora de rayos ultravioleta para esterilizar el local”, comentó.

Durante la charla, Ethel Pozo le preguntó al maquillador si pensó que este día iba a llegar. Carlos Cacho se emocionó y se sinceró sobre lo duro que fue para él volver a trabajar en medio de la cuarentena.

“Pensé que este día nunca iba a llegar, tú sabes cuánto ha sido la lucha, cuánto hemos remado, cuánto hemos llorado, pero felizmente estamos aquí... Mi mamá me decía: ‘¡Qué valiente te ves cuando te mueres de miedo, pero sigues intentándolo!’”, contestó Carlos, quien además mostró los certificados con los que cuenta su empresa.

