Richard Acuña se dejó ver por primera vez, frente a cámaras, junto a Brunella Horna. Esto ocurrió durante una videollamada con los panelistas de En boca de todos, durante la emisión del magazine el último jueves.

En un principio, la empresaria se encontraba sola conversando con los conductores sobre la reapertura de sus salones de belleza y el cierre definitivo de uno de sus spas. Al cabo de unos minutos, el excongresista puso en aprietos a la modelo al aparecer repentinamente cuando bajaba de las escaleras de su hogar.

Brunella Horna tiene una relación muy estable con Richard Acuña. Foto: La República

Según se pudo apreciar en la expresión de Richard Acuña, él no se dio cuenta que su pareja realizaba un enlace en vivo con el programa de América TV. No obstante, no dio marcha atrás y se sumó a la conversación.

“Yo estoy feliz y es la primera vez en que participo en una entrevista con ella, estoy muy feliz de tener a una mujer como ella a mi lado, pese a la situación atípica que está viviendo el país”, le dijo a Tula Rodríguez y Ricardo Rondón.

La pareja se mostró cariñosa durante la videollamada y se dieron un beso frente a cámaras. Foto: captura América TV

“Ella me sorprende casi todos los días, ayer me hizo una cena a mitad de semana, es una mujer detallista, muy buena, con un buen corazón y muy emprendedora. Es algo que me gusta de ella”, añadió Richard Acuña.

En un momento de la charla, Tula Rodríguez le preguntó sobre la posibilidad de alguna boda al mencionarle el tema sobre el anillo de compromiso.

“Ella sabe que somos una pareja planificada y no tratamos de exponer mucho lo que queremos como pareja. Se va a dar en su debido momento y sabemos que no solo se va dar el anillo, pero todo en su debido momento, sobre todo respetando el debido momento”, respondió el excongresista sellando la entrevista con un beso a Brunella Horna.

