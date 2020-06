Andrés Wiese sobre Mayra Couto: “Se comió una cebolla antes de una escena feeling conmigo”

Andrés Wiese no se guardó nada sobre su trabajo con Mayra Couto y reveló en el programa La banda del chino de Aldo Miyashiro una incómoda escena que tuvo que grabar con ella en Al fondo hay sitio.

“A Mayra (Couto) le fastidiaba mi olor a cigarro, porque reconozco que soy fumador. Yo siempre traté de tener un caramelo o una menta para no incomodar a mi pareja (en la actuación) porque lo entiendo y lo respeto. Pero ella en algún momento se comió una cebolla antes de hacer una escena conmigo, se comió una lata de atún antes de hacer una escena de reconciliación de las que tenían que ser las más feeling”, reveló Andrés Wiese.

Andrés Wiese denuncia a Mayra Couto

A inicios del junio, Mayra Couto reveló que fue víctima de acoso sexual y maltrato por parte de su colega Andrés Wiese cuando grabaron la teleserie Al fondo hay sitio. Couto dio a conocer los mensajes que le había enviado a Wiese meses antes de la denuncia de una joven de 17 años, quien acusó al popular ‘Ricolás’ de haberle enviado fotos y videos mostrando sus partes íntimas.

“Te escribo para expresarte mi solidaridad y decirte que yo también me he sentido acosada por ti. Muchas veces, cuando hacíamos un plano donde tú debías estar casi detrás de mí, he sentido que me rozabas”, refirió la popular ‘Grace’. “Me has expuesto al bullying con el equipo muchas veces (...). Todo empezó en NY cuando te dije que no tres veces. Intentaste besarme 3 veces”, se leía en sus historias de Instagram.