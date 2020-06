Andrés Wiese: Mayra Couto responde sobre un video antiguo donde el actor la acaricia en Twitter

Tras las declaraciones de Andrés Wiese en La banda del chino, Mayra Couto se pronunció sobre unos videos del 2014 que empezaron a circular en redes sociales.

Una usuaria de Twitter compartió imágenes de un evento que hicieron los actores para sus seguidores. En el clip se pudo observar a ambos artistas muy sonrientes y el acercamiento físico del artista a su colega.

“Me puse a stalkear como loca y encontré este video del año 2014. Si lo ven se pueden dar cuenta que sí parecen amigos. Es más, tienen contacto físico y a ninguno de los dos se le ve incómodo”, escribió la cibernauta en la descripción del video que difundió.

Ante esto, Mayra Couto no dudó en responder para aclarar la situación. La joven, quien actualmente se encuentra en Cuba, indicó que fue Andrés Wiese el que buscó acercarse todo el tiempo a ella.

“Él es el único que propicia el contacto físico. Yo en ningún momento lo hago. Y termina por callarme tapándome la cara con el regalo de nuestras fans. ¿A las cuales además les dice ‘chicas, no tienen nada mejor que hacer que seguirnos’?”, comentó la actriz.

En otro tuit, Mayra señaló otro comportamiento extraño de Andrés que presentó en el video del 2014.

“Aquí también intenta pasar su brazo a mi alrededor y yo lo esquivo. Sí, no me gusta Andrés Wiese, me gustan los hombres inteligentes que tienen temas de conversación, estudiosos, humildes y bien chamba. Sorry @AndresWieseR”, finalizó.

Andrés Wiese dice “no entender” la denuncia de Mayra Couto

Durante la entrevista con La banda del chino, Andrés Wiese aseguró que entendía por qué Mayra Couto lo denunció por acoso y maltrato.

“El asombro de la gente es mayor o igual para mi, yo tampoco entiendo lo que ha pasado [...] Al día siguiente de la denuncia recibo un mensaje de Mayra con una serie de acusaciones y difamaciones que yo no entendía”, indicó.

