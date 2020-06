Mayra Couto: “No me gusta Andrés Wiese; me gustan los hombres estudiosos, humildes y bien chamba”

Andrés Wiese decidió salir al frente y dar su versión de los hechos acerca de la grave denuncia de acoso en su contra, que realizó la actriz Mayra Couto. Esta situación provocó gran revuelo entre los usuarios de las redes sociales y algunos buscaron profundizar sobre el vínculo que había entre las figuras de Al fondo hay sitio, hasta hace algunos años.

Un hilo de Twitter cuestionó la “cercanía” que mostraban Andrés Wiese y Mayra Couto durante la grabación de un video dedicado a su club de fans. “Se pueden dar cuenta de que sí parecen amigos, es más, tienen contacto físico y ninguno de los dos se ve incómodo”, señaló la usuaria.

Tras los cuestionamientos, la intérprete de Grace Gonzáles no dudó en responder. “Él es el único que propicia el contacto físico. Yo en ningún momento lo hago. Y termina por callarme tapándome la cara con el regalo de nuestras fans. A las cuales además les dice ‘chicas, ¿no tienen nada mejor que hacer que seguirnos?’ Cuando nuestras fans son universitarias”, precisó.

Foto captura: Mayra Couto Twitter

En otro momento, Mayra Couto ironiza acercó del atractivo de Andrés Wiese, pues para muchos cibernautas es un referente de la belleza masculina.

“Sí, no me gusta Andrés Wiese, me gustan los hombres inteligentes que tienen temas de conversación, estudiosos, humildes y bien chamba. Sorry”, comentó la artista de 28 años.