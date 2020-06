El actor Andrés Wiese se refirió a la denuncia hecha por Mayra Couto, quien acusó al actor de roces indebidos durante las grabaciones de ‘Al fondo hay sitio', serie que por ocho años ambos protagonizaron.

Wiese afirmó que cuando recibió los mensajes de la actriz, no supo cómo reaccionar y dudó en responderle. Asimismo, también se contactó con miembros del equipo de producción de la serie.

“Mayra me envió una serie de acusaciones que yo no entendía ni de donde venían y tampoco sabía como reaccionar, dudé en responderle, tuve miedo. Llame a Coki Tapia y Toño Vega, y a su esposa, quienes son las personas que estuvieron dirigiéndonos desde el dia 0. La recomendación de ambos y de ella fue: ‘Andrés, no le respondas porque te esta acusando de una serie de cosas que no son verdad’ y les hice caso”, expresó.

¿Cuáles son las acusaciones contra Andrés Wiese?

Hace unas semanas, el programa Magaly TV, la firme emitió un informe en el que una menor de edad aseguró que Andrés Wiese le enviaba fotos y videos desnudos por Instagram. Poco después, la actriz Mayra Couto acusó a Wiese de haberse propasado con ella durante las grabaciones de Al fondo hay sitio, en varias ocasiones.

Andrés Wiese: “Toqué fondo”

Tras la filtración de su video íntimo y las denuncias en su contra, Andrés Wiese reconoció que vivió días muy complicados por todo el escándalo desatado.