“A Mayra Couto se le llamo el viernes de la semana pasada. Una reportera la llamó para conseguir una entrevista con ella. El lunes, cuando ya sabíamos que teníamos la entrevista con Andrés Wiese, le escribí yo y ella amablemente declinó hacer la entrevista y nosotros la entendimos y yo, por supuesto, no insistí más”.

“Hoy, Mayra Couto me escribe y hemos tenido una larga conversación, de la cual, por una cuestión de respeto, yo no voy a ofrecerles a ustedes ningún detalle. Ella me pidió que comunique algo, y es que ella no va a hablar más del tema, porque ya lo dijo, ya escuchó a quien quería escuchar y porque quiere proteger a su familia”.