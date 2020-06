Miyashiro asegura que no quiso ‘limpiar’ a Andrés Wiese: “Me asesoré con una abogada feminista”

Aldo Miyashiro se mostró indignado con las fuertes acusaciones en contra de su entrevista a Andrés Wiese. Para algunos usuarios de las redes sociales, el presentador de ‘La banda del chino’ fue totalmente complaciente con el acusado por acoso y él mismo habría programado las preguntas más cómodas para dar su versión de los hechos.

“Hay mucha gente que escribe (y dice) que se ha querido hacer acá una limpieza a Andrés Wiese y habría que preguntarnos por qué. Punto número uno, no somos grandes amigos, no tenemos mayor vínculo, por qué tendría que defenderlo; punto número dos, tendría que haberme pagado plata y no necesito nada de eso porque por suerte trabajo mucho”, señaló el conductor.

“No tengo ningún proyecto con Andrés, no hemos trabajado nunca antes y ahora tampoco tenemos un proyecto a futuro ¿Entonces por qué tendría yo que intentar limpiar la imagen de Andrés?”, cuestionó.

Aldo Miyashiro también se refirió a la posibilidad de que América TV haya tenido intención de respaldar los descargos del intérprete de Nicolás de las Casas. “Nuevamente incurren en una falsedad, América televisión ni siquiera sabía que la nota iba a salir, ni siquiera sabía que esto se iba a emitir (...) ¿Por qué América tendría que limpiar a Andrés Wiese si él no trabaja en el canal”, explicó.

Por otro lado, rechazó la postura de los usuarios de las redes sociales “que escriben fácilmente desde el anonimato”.