Aldo Miyashiro dio de qué hablar en los últimos días tras entrevistar a Andrés Wiese, quien en todo momento se defendió de las acusaciones de pedofilia, acoso sexual y maltrato por parte de una menor de edad y Mayra Couto.

El último miércoles 24 de junio por la noche, el conductor de La banda del chino compartió la segunda parte de la nota. Sin embargo, él se tomó unos minutos para asegurar que la entrevista nunca fue con el afán de limpiar la imagen del actor.

Andrés Wiese: Aldo Miyashiro asegura que América TV no sabía que la entrevista al actor saldría en La banda del chino

“Hay mucha gente que escribe como que se ha querido hacer una limpieza a Andrés Wiese. No somos amigos, no tenemos gran vínculo, no tendría por qué defenderlo. Tendría que haberme pagado, pero por suerte tengo trabajo y no necesito [...] No vamos a trabajar juntos”, se defendió Aldo Miyashiro.

No obstante, lo que más sorprendió fue que Aldo Miyashiro reveló que América Televisión, canal donde se transmitió la entrevista al artista, no sabía nada de la nota, ni siquiera que se iba a emitir en La banda del chino.

“Incurren en una falsedad, no tengo problemas en explicarles la verdad. América televisión no sabía ni siquiera que la nota iba a salir o emitir. Los camarógrafos se enteraron acá en el set que se daba la entrevista. No lo comunicamos”, explicó el conductor.

Andrés Wiese no descarta demandar a Mayra Couto

Tras la denuncia pública por acoso sexual y maltrato que hizo Mayra Couto contra Andrés Wiese, el actor señaló que tomaría acciones legales contra su colega por difamación.

“Yo no quisiera demandar a nadie, pero lamentablemente me tengo que defender en primer lugar. Espero que se hagan los peritajes y si se demuestra que soy culpable, asumo mi responsabilidad, pero si no es así ya mi abogado se encargará de decirme qué es lo que tengo que hacer”, sostuvo el artista a Aldo Miyashiro.

