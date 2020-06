Yadhira Carrillo y Bárbara Mori probablemente hayan interpretado a unas de las antagonistas más recordadas de las telenovelas mexicanas. Sus fuertes discusiones en Rubí hicieron creer a más de uno que las actrices se llevaban mal en la vida real, especialmente por las fuertes bofetadas que protagonizaban.

A pesar de que ya pasaron 16 años desde su estreno en la televisión, las integrantes del elenco aún recuerdan los momentos que pasaron durante las grabaciones.

PUEDES VER Yadhira Carrillo y el triángulo amoroso que protagonizó con Leticia Calderón y Juan Collado [FOTOS]

Yadhira Carrillo, quien interpretó a Elena Navarro, comentó durante una rueda de prensa con medios mexicanos que los golpes que recibió de su compañera Bárbara Mori no tuvieron nada de fingido. “Eran de verdad (...) Nos abrazábamos (al terminar las escenas). Nos queremos muchísimo”, dijo.

Incluso reveló algunos consejos que le daba el director de Rubí para realizar las bofetadas de manera real. “Nos pegábamos de a de veras, porque nos decía Benjamín Cann, mi director: ‘es una y bien dada, o muchas mal dadas, entonces de una vez que sea y que quede a la primera (...) Entonces una fuertísima pero bien hecha'”.

Yadhira Carrillo opina sobre la nueva versión de Rubí y la actuación de Camila Sodi

La actriz mexicana indicó que no ha visto la renovada producción, pero aseguró que confía en el talento actoral de su joven colega para interpretar a la malvada protagonista en Rubí.

Rubí Camila Sodi, Bárbara Mori y otras actrices que interpretaron a la villana

“No puedes comparar, cada una tiene su propia esencia. No sabes cómo me gusta Camila Sodi, de verdad me gusta mucho, se me hace tan bonita, se me hace tan talentosa y es una niña que te atrapa en el personaje que la quieras poner”, expresó Yadhira Carrillo.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.