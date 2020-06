Pold Gastelo participará en obra por zoom tras superar el coronavirus

Pold Gastelo ha demostrado que nada lo detendrá. Luego de superar con gran éxito al coronavirus, el actor ha asumido el desafío de participar en una obra que se transmitirá vía zoom.

En esta oportunidad, el intérprete será el invitado especial de la puesta en escena Más allá del borde, en la que compartirá roles con Sebastián Monteghirfo y Aníbal Lozano Herrera.

“Desde que inició la cuarentena he estado dictando clases virtuales, pero este es mi primer proyecto. Es una propuesta interesante lo de leer un texto en estas condiciones y con este formato. Me da bastante curiosidad estas nuevas formas de hacer teatro en formatos audiovisuales”, expresó el artista, bastante emocionado por su primera aparición en escena tras vencer al coronavirus.

¿De qué trata Más allá del borde? La trama de esta obra gira en torno a las relaciones familiares en los estratos más marginados de nuestra sociedad.

Pold Gastelo

En esta nueva propuesta con lecturas interpretadas, los actores deberán encarnar a los personajes con un objetivo y acción.

Más allá del borde presentará sus dos únicas funciones este 26 y 27 de junio por zoom. Las entradas son de S/10 y se pueden adquirir mediante pago por Yape al número 995 732 499. Para mayor información se puede seguir también a @butaca.ayc en Facebook e Instagram.

Pold Gastelo revela que un venezolano le salvó la vida

Pold Gastelo contó que su inquilino venezolano le salvó la vida al encontrarlo cuando ya estaba grave por los síntomas del coronavirus.

“Un día antes yo llamo a mi inquilino, venezolano, y le digo ‘ven mañana a las 8 de la mañana’. Si yo no le llego a decir eso a él, nadie me encuentra. Si no sucede esa casualidad, probablemente cuando nos encontraban, mi hermano y yo ya estábamos graves”, contó durante una entrevista con el programa América hoy.

