El actor Pold Gastelo compartió un emotivo mensaje en el que expresó lo emocionado que estaba por haber recibido el apoyo de tantas personas en medio de su lucha contra el coronavirus.

Al principio de su publicación, el intérprete anunció que, al igual que él, su hermano logró superar la COVID-19. “Por fin le dieron de alta a mi hermano mayor, que era el único (de su familia) que faltaba, estuvo muchos días hospitalizado y ya nos tenía muy preocupados. Estamos completos otra vez”, escribió en Facebook.

Pold Gastello. Foto: Archivo

Pold Gastelo aseguró además que la solidaridad le salvó la vida, y agradeció a todas y cada una de las personas que lo ayudaron cuando su vida corría peligro.

“¡Gracias a Dios que puso a tantas personas que nos ayudaron como si fueran ángeles! Aunque estuve muy cerca de la muerte, todo esto ha sido una gran lección de vida. He vivido en carne propia lo importante que es la solidaridad entre nosotros. En estos momentos tan difíciles en el mundo, lo único que nos salva es la solidaridad, por eso estaré infinitamente agradecido toda mi vida a todas estas personas que nos asistieron en el momento preciso”, expresó en parte de su mensaje.

Pold Gastelo agradece a quienes lo ayudaron en su lucha contra el coronavirus

En su comunicado, Pold Gastelo nombró a familiares, amigos, colegas y hasta desconocidos que lo apoyaron de diversas formas para que finalmente pueda derrotar al temido coronavirus.

“¡Estoy convencido que nos salvó el cariño y el amor de tanta gente! La familia, los amigos, mis compañeros del teatro, el cine y la televisión e incluso el apoyo de tanta gente que no conozco personalmente, pero que, sin embargo, nos apoyó con su pensamiento positivo, con su oración. En estos momentos tan difíciles en que algunos no mueren solo por la COVID-19, sino porque lamentablemente no llegan a tener la asistencia oportuna o ese taxi nunca llega, o simplemente no pueden soportar el tratamiento. ¡Siento que Dios ha sido generoso! ¡Y que le debo todo a la solidaridad que hemos recibido de tantos! ¡A falta de otra palabra mayor, gracias infinitas! ¡A mirar con respeto esta nueva oportunidad que tenemos! Que Dios nos dé la lucidez suficiente para entender la misión que tenemos”, finalizó en su post de Facebook.

Pold Gastelo afirma que su recuperación del coronavirus “es un milagro”

En conversación con América hoy, Pold Gastelo indicó que su sanación fue un milagro, ya que ocurrieron una serie de sucesos inesperados durante su batalla contra el coronavirus.

“Lo que me ha pasado es un milagro porque ha habido una sucesión de hechos que han evitado que yo me vaya”, detalló en el programa conducido por Ethel Pozo y Renzo Schuller.

