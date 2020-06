Esto es guerra sigue dando de qué hablar. Esta vez, Rosángela Espinoza y Peter Fajardo protagonizaron una acalorada discusión durante el segmento ‘Dale Play‘.

¿Qué ocurrió? Luego de un duelo de baile, Michelle Soifer venció a la popular ‘Chica selfie', quien se mostró incómoda por el resultado y, como en anteriores ocasiones, tomó la palabra para hacer una serie de reclamos contra la producción.

“Yo lo hago con todo el cariño del mundo, pero estas cosas yo no voy a estar permitiendo, que sea la última vez porque sino yo no voy a volver a participar. Ayer me mandaron la captura de caporales y pensé que era un ritmo peruano, si me vas a poner a competir con un baile hindú que tiene mucha más fuerza obviamente se va a lucir mejor, no estoy con detalles de cambiar la música”, señaló Rosángela Espinoza.

Al ser consultada sobre si llegó a sus ensayos, la modelo respondió: “La gran mayoría (de concursantes de Esto es guerra) no llega a la hora. Yo también estudio en la universidad, tengo mis trabajos”.

Al escuchar esto, Peter Fajardo se sintió indignado y decidió pronunciarse para expresar su total rechazo hacia las declaraciones de Rosángela Espinoza y, de paso, recordarle que llegó tarde a los ensayos de su presentación.

“La producción trabaja hasta las 4 a. m. todos los días y tú llegas tarde todos los días, así que voy a pedir que te cierren el micrófono porque no voy a permitir que sigas hablando mentiras. Hoy hubo ensayo y no viniste a ninguno. Si tenías alguna queja de tu pista lo hubieras hecho antes. Arturo Chumbe es un coreógrafo profesional y si a ti no te parece profesional a mí sí. Si él te iba a enseñar la coreografía y tú no viniste no tienes reclamo alguno”, aseveró el productor general de Esto es guerra.

