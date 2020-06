Alfredo Adame le menciona a Magaly Medina la ausencia de su título como periodista

¡Contraatacó! Alfredo Adame, tras la polémica entrevista que tuvo con Magaly Medina el pasado 18 de junio, se refirió a las expresiones sobre la conductora de ATV. Allí, dijo que fue caballero y que no se esperaba que ella iba a realizarle duras palabras.

Como se recuerda, ambos tuvieron una acalorada discusión durante la emisión de Magaly TV, la firme. El mexicano, a través de una videollamada, hablaba respecto a los fuertes calificativos contra Laura Bozzo.

Alfredo Adame se pronunció sobre la entrevista realizada con Magaly Medina. Foto: captura ATV

Sin embargo, la charla se salió de control cuando Magaly Medina le ilustró su postura cobre cómo discutir con una dama. Por tal motivo, la comunicadora presentó este martes 23 de junio unas declaraciones del actor en un programa mexicano.

Según indicó Alfredo Adame, la conductora de televisión lo llamó “misógino”. En su comentario, le recordó ciertas ausencias, así como la vez que fue a prisión por difamación.

“No lo sentí como una pregunta. Ella es una ignorante, y no solo no tiene un título de periodista. Me enteré que se encarga de denostar a las mujeres, les dice que son unas gordas, además, estuvo en la cárcel por difamación”, expresó el actor.

Alfredo Adame también protagonizó una disputa con Carlos Trejo, el popular "cazafantasmas". (Foto: Cuartoscuro)

“Fui caballero con ella, pero debí averiguar sus credenciales”, añadió el extranjero.

“Solo hay que tratarle como lo que es una ignorante, una mujer amargada envidiosa, esta bola de pobres diablos, que necesitan de mi fama”, finalizó el actor mexicano.

Magaly Medina, en respuesta, mostró el pasado amoroso de Alfredo Adame, con algunas revelaciones de sus exparejas.

