María Antonieta de las Nieves, quien da vida a ‘La Chilindrina’, se muestra preocupada por la crisis económica que atraviesa debido a las consecuencias de la pandemia. A sus 69 años, aún desea seguir trabajando y entregarse a su público.

La famosa figura de La vecindad del Chavo brindó una entrevista para la revista TVNotas y reveló que cumple con la cuarentena, pues es consciente que es parte de la población vulnerable a contraer el coronavirus. Sin embargo, el aislamiento social y la cancelación de shows han perjudicado su economía.

“Mi hija Verónica es quien me trae la despensa (alimentos), pues somos vecinas del mismo fraccionamiento, así que cuidados no me faltan. Gracias a Dios me encuentro sana”, contó la actriz.

‘La Chilindrina’ asegura que aún les sigue pagando a sus trabajadores, pese a que no pueden laborar. Esta sería la principal razón de su crisis económica y el motivo por el que desea regresar a trabajar.

“Yo no he despedido a ninguno de mis empleados, ni a mi asistente y demás gente que nos ayuda, porque tampoco quiero que pierdan su trabajo. Así que me urge regresar a trabajar con mi público que tanto amo y extraño”, manifestó.

Sobre sus días en cuarentena, María Antonieta de las Nieves confesó que se dedica a decorar cuadros. “Los hago por diversión y al terminarlos los cuelgo en mi casa o los guardo, y aunque el dinero que tenía ahorrado se me está acabando, no he llegado al extremo de pensar en venderlos (...) Espero que ya pronto podamos volver a la normalidad, pues ya quiero salir y trabajar de nuevo con los circos y mis shows”, señaló la actriz.

