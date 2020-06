El reality mexicano Guerreros 2020 empezó a realizar los retos de preguntas sobre cultura general a los participantes. De igual manera, como se realiza en el programa peruano Esto es guerra.

Algunos de los chicos realitys tuvieron dificultades. La novia del modelo Guty Carrera, Brenda Zambrano, se complicó al responder las interrogantes durante su participación.

Brenda Zambrano. (Foto: Instagram)

Esto se dio a notar durante una secuencia. Muy al estilo “Esto es guerra” de Perú, los ‘guerreros’ tenían que indicar quién era el más débil de todo el programa. La mayoría señaló a la pareja de Guty Carrera como la más débil, incluso, ella lo admitió.

“Yo sí me considero como lo he dicho, la más débil en todo. No seré la más inteligente ni la más ágil, ya sé que estoy medio burra, creo que voy mejorando, le estoy echando ganas”, expresó en su defensa Brenda Zambrano, según cita Televisa.

Brenda Zambrano en Guerreros 2020. (Foto: Instagram)

Luego, aseguró que se siente decepcionada de su desempeño en la competencia de Guerreros 2020. “Practiqué y me salió mal. Yo les dije que no podía hacer esto y lo intenté, llegando aquí lo intenté pero no puedo. Me siento súper mal por el equipo porque todos están anotando los puntos”, señaló la modelo mexicana.

Fans de Guerreros 2020 piden salida de Brenda Zambrano

Muchos usuarios en las redes sociales manifestaron su malestar por la participación de Brenda Zambrano en la versión mexicana de Esto es guerra. “Brenda Zambrano, es la peor participante de guerreros 2020″, “Saquen a Brenda no está preparada física ni mentalmente”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter.

