Este miércoles 24 de junio se cumplen 26 años desde que la luz de Chacalón se apagó para siempre. Muchos mitos surgieron tras el deceso de Lorenzo Palacios Quispe, quien terminó instalándose en el imaginario de todo un pueblo como un santo.

Si bien no se ha registrado milagro alguno que se le pueda atribuir, quienes anduvieron con él, cuentan que el llamado “Ángel del pueblo” anunció su muerte 12 días antes.

“Como un muñeco de cartón, un día me enterrarán en un viejo cementerio, mi familia sufrirá, mis amigos llorarán, no queda más remedio (...) Sí, voy a morir y van a sufrir, no duermo de día, no duermo de noche”, cantó Chacalón el 12 de junio de 1994, con el sentimiento característico que lo hizo llegar a los corazones de multitudes.

Exactamente 12 días después de su presentación en el antiguo cine Riva Agüero del Agustino, Chacalón partió víctima de la diabetes que lo aquejaba.

“A las 4.30 de la tarde ha dejado de existir el más grande cantante del pueblo, Lorenzo Palacios ‘Chacalón’. El pueblo llora su partida”, anunció el locutor Aníbal Alanya desde la cabina de Radio Inca.

Alrededor de 30.000personas se reunieron para darle el último adiós al hijo predilecto de una parte de la sociedad marginada por su orígenes provincianos, que encontró en los conciertos del artista, un lugar para ser y estar. Olimpia Quispe, madre de Lorenzo, vio partir al mayor de sus hijos y lloraba la muerte del ahora “Ángel del pueblo”, aquel junio de 1994.