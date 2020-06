Carlos Galdós dedicó un espacio de su programa radial a hablar sobre las declaraciones que dio Shirley Arica al insinuar que Jossmery Toledo fue la culpable de su ruptura con Jean Deza.

Al dar sus comentarios, el locutor provocó las risas de sus compañeros al decir que le gustaría que la modelo o la exsuboficial de la PNP se enamoren de él.

Durante su espacio radial, Carlos Galdós contó lo difícil que es no poder ver a sus hijos y se sensibilizó por los sacrificios que también hacen otras personas.

“Yo solo le pido a Dios, concédeme el milagro, el deseo de cruzarme alguna una vez en la vida con Jossmery Toledo o con Shirley Arica. Lo único que yo quisiera, que algún día una de estas dos niñas se enamoraran de mí. Me caen bien las dos... A mí sí me gusta Shirley, Jossmery también. Me gustan las dos”, expresó en Capital.

El exconductor de La noche es mía también le consultó a la reportera de su programa si creía que alguna de las jóvenes podría hacerle caso, tras lo cual ella le contestó: “Te puedo decir que Jossmery siempre me ha hablado muy bien de ti”; sin embargo, el conductor le dijo, entre risas, “pero cuando tú me diste su WhatsApp para escribirle me ‘choteó‘”.

En otro momento, Carlos Galdós cuestionó a la popular ‘Chica realidad‘ por los crueles comentarios que lanzó contra el físico de la ‘Reina del TikTok'. “Que se moleste con su enamorado, no con la chica”, señaló.

Cabe precisar que Jossmery Toledo y Jean Deza confirmaron su romance en plena cuarentena, poco después de que el futbolista terminara su relación con Shirley Arica.

