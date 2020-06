Beto Ortiz critica que Martín Vizcarra dé ultimátum a clínicas privadas [VIDEO]

Beto Ortiz criticó fuertemente al Gobierno de Martín Vizcarra y se mostró en total desacuerdo con las 48 horas que se pusieron como plazo para que las clínicas privadas adopten tarifas más bajas, durante el estado de emergencia por el coronavirus.

El controvertido periodista se comunicó con Carlos Galdós en su programa de Radio Capital y arremetió contra los artículos de la Constitución que permiten la medida de expropiación a los negocios privados en aras de proteger el bienestar colectivo de los peruanos.

“Yo no creo que el presidente sospeche que somos imbéciles. Yo creo que tiene la total seguridad, está absolutamente convencido porque de otra manera no se explica cómo puede salir en un mensaje a la nación a decirle a los peruanos que las clínicas o se portan bonito o las expropiamos porque la constitución dice tal en el artículo no sé qué”, dijo Beto Ortiz.

El exconductor puso como justificación el pago de un seguro particular, sin embargo, también admitió que los establecimientos privados de salud se han excedido con sus altas tarifas para tratar la COVID-19.

“Hay clínicas que han abusado, por supuesto. Es un horror, ¿pero eso significa que vas a expropiar? Han esperado los cien días y los miles de muertos para que se les ocurra esta brillante idea (…). Yo no entiendo cómo podemos celebrar que les quiten las clínicas”, agregó.

