Tras las denuncias de acoso sexual en su contra, Andrés Wiese rompió su silencio en el programa La banda del chino, el último martes 23 de junio.

El actor peruano conversó con el conductor Aldo Miyashiro para defenderse de las acusaciones y críticas que viene recibiendo desde hace dos semanas, exactamente cuando una menor de edad salió en Magaly TV, la firme para señalar a Wiese de enviarle videos íntimos.

Andrés Wiese se defiende de acusaciones de pedófilo recordando su relación con Melania Urbina

Andrés Wiese reconoció que fue un error no averiguar bien la edad de la jovencita y aseguró que el envío de material privado, mejor conocido como sexting, es algo normal.

“Aldo, yo he estado soltero por mucho tiempo, el sexting es una práctica cada vez más normal, no está mal hacerlo, siempre y cuando ambas partes están de acuerdo”, comentó.

Sobre las acusaciones de pedofilia, Andrés Wiese se excusó recordando que años atrás mantuvo una relación con una persona mayor que él. Aunque no dijo de quién se trataba, el actor fue pareja de Melania Urbina, quien en la actualidad tiene 42 años.

“Esto ha sido demasiado grande, esa práctica no está mal, pero a mí me han acusado de pedófilo, de aprovechar mi fama para buscar menores, una de las relaciones más bonitas que he tenido ha sido con una persona mayor que yo”, precisa el actor.

Andrés Wiese: “Toqué fondo”

Tras las filtración de su video íntimo y las denuncias en su contra, Andrés Wiese reconoció que vivió días muy complicados por todo el escándalo desatado.

“Ya toqué fondo, se me ha exhibido y privado de mi dignidad. Era algo privado (...) Hay un punto en que el dolor ya no lo quieres aguantar más, porque es demasiado (...) Estoy en el proceso de recuperarme”, contó.

