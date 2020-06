Andrés Wiese hablará este miércoles 24 de junio EN VIVO sobre la denuncia de acoso sexual y maltrato que le interpuso públicamente Mayra Couto.

El actor peruano contará en La banda del chino su versión de los hechos por los últimos mensajes que dejó en redes su colega y pareja en la ficción.

EN VIVO: Andrés Wiese responderá a Mayra Couto sobre la denuncia de acoso

Como se recuerda, la joven actriz, quien actualmente estudia en Cuba, denunció a través de sus historias de Instagram a Andrés Wiese por haberla acosado y maltratado durante las grabaciones de Al fondo hay sitio, serie peruana que duró 8 años en la televisión.

Mayra Couto compartió en sus redes el mensaje que escribió a su colega, pero de quien no recibió respuesta. En el texto se dio a conocer todos los desagradables momentos que la actriz habría pasado por culpa de ‘Nicolás de las Casas’.

PUEDES VER Andrés Wiese se manifestó en entrevista con La Banda del Chino luego de acusaciones por acoso sexual

Andrés Wiese responderá a Mayra Couto sobre la denuncia de acoso

“Te escribo para expresarte mi solidaridad y decirte que yo también me he sentido acosada por ti. Muchas veces, cuando hacíamos un plano donde tú debías estar casi detrás de mí, he sentido que me rozabas... No estoy loca, tenía que meter la pelvis todo lo posible hasta evitar tus roces”, aseguró la actriz mediante unos mensajes en su Instagram.

A más de dos semanas de haberse desatado el escándalo, Andrés Wiese concedió su primera entrevista para televisión, el último martes 23 de junio, y lo hizo en el programa conducido por Aldo Miyashiro.

Las declaraciones del actor se basaron en defenderse de las acusaciones de pedofilia y acoso sexual en su contra interpuesta por una menor edad. En la charla, Wiese reconoció que cometió un error por haber enviado material privado a una desconocida, pero se justificó señalando que no sabía que la joven aún no cumplía los 18 años.

Tras la versión de Andrés Wiese, Aldo Miyashiro comentó que la segunda parte de la entrevista será transmitida este miércoles 24 de junio donde el actor responderá y se defenderá de las acusaciones de Mayra Couto.

Andrés Wiese niega acusaciones de Mayra Couto

El pasado 9 de junio, Andrés Wiese compartió un extenso comunicado donde negó tajantemente todas las acusaciones en su contra.

“Tengo que referirme a una acusación que hizo Mayra Couto en sus redes a raíz de esta situación, acusándome de hacerle bullying y de acoso durante las grabaciones de la serie Al fondo hay sitio, lo cual niego categóricamente. Han sido ocho años de grabaciones en donde todo el equipo de producción ha seguido muy de cerca el comportamiento de cada uno de los actores. Cualquiera que haya tenido algún acto incorrecto jamás podría haber pasado desapercibido en el programa”, escribió el artista en Facebook.

Andrés Wiese niega acusaciones de Mayra Couto

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales