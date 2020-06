Andrés Wiese descartó cualquier demanda contra la menor de edad que difundió los chats privados en los que el actor le solicita material de contenido sexual.

En entrevista con Aldo Miyashiro, el recordado Nicolás de Al fondo hay sitio precisó que no piensa demandar a la menor de edad pues ella también podrían ser una víctima.

“Si me preguntar si voy a demandar a la chica, yo no demandaría a nadie ahora. Quiero pensar que esa chica ha sido víctima también, de algo que quizá ha sido armado”, manifestó Andrés Wiese.

Además, el joven actor reveló que la la propia señorita se comunicó con él una semana después debido a que desconocidos la acosaban con revelar las conversaciones privadas que ambos sostuvieron por Instagram.

“Yo después de tener esta actividad cibernética con esta chica, recibo una llamada telefónica de ella a la semana donde me cuenta que la llamaron de teléfono de un número desconocido como para amenazarla, extorsionarla, y ella pensaba que yo estaba detrás de la llamada. Yo le pedí que borre todas las conversaciones y no conteste número desconocidos”, indicó.

Finalmente, Andrés Wiese dijo que dejará todo en manos de sus abogados y que se plegará a cualquier decisión que la justicia tome en su caso.

“Yo me someto a la justicia (...) Ya mi abogado me dirá qué acciones tomar contra quién o quiénes. Antes de eso yo no quisiera demandar a nadie y quiero pensar que esta chica ha sido una víctima también”, finalizó Andrés Wiese.

¿Cuáles son las acusaciones contra Andrés Wiese?

Hace unas semanas, el programa Magaly TV, la firme emitió un informe en el que una menor de edad aseguró que Andrés Wiese le enviaba fotos y videos desnudos por Instagram.Poco después, la actriz Mayra Couto acusó a Wiese de haberse propasado con ella durante las grabaciones de Al fondo hay sitio, en varias ocasiones.

Andrés Wiese niega acoso a Mayra Couto

Por medio de su cuenta de Facebook, Andrés Wiese negó tajantemente haber acosado sexualmente a Mayra Couto cuando trabajaba con ella en Al fondo hay sitio.”Tengo que referirme a una acusación que hizo Mayra Couto en sus redes a raíz de esta situación, acusándome de hacerle bullying y de acoso durante las grabaciones de la serie Al fondo hay sitio, lo cual niego categóricamente. Han sido ocho años de grabaciones en donde todo el equipo de producción ha seguido muy de cerca el comportamiento de cada uno de los actores. Cualquiera que haya tenido algún acto incorrecto jamás podría haber pasado desapercibido en el programa”, aseveró el artista.