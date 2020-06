Andrés Wiese se defendió durante una entrevista exclusiva para La banda del Chino luego del escándalo que se originó por la denuncia de acoso en su contra por parte de una menor de edad.

Entre sus declaraciones, el actor de Al fondo hay sitio cuestionó la veracidad de la denuncia de la supuesta víctima, quien expuso chats donde él le pedía y le enviaba imágenes íntimas a través de Instagram.

Andrés Wiese se defiende de denuncias por acoso Foto: Instagram.

Andrés Wiese señaló que la denuncia habría sido armada para perjudicarlo. “Yo después de tener esta actividad cibernética con esta chica, recibo una llamada por teléfono de ella a la semana, donde me cuenta que la llamaron por teléfono de un número desconocido para amenazarla y extorsionarla para decirle que sabían lo que había hecho y que lo van a sacar en tal programa“, expresó

Según el actor, la joven pensó que él estaba detrás de las amenazas; sin embargo, él lo negó y le pidió que borre todo el chat íntimo.

Aseguró que no tomará acciones legales contra la menor de edad. “Yo no demandaría a nadie ahorita, no demandaría a la chica, yo quiero pensar que esa chica puede ser una víctima también, de algo que tal vez ha sido armado, yo no lo sé”, aseveró el actor al conductor de televisión Aldo Miyashiro.

Incluso, calificó de ‘show’ el escándalo por la denuncia de acoso. “Es un circo lo que quisieron hacer, he sentido que han armado algo para hacerme daño a propósito. Doloroso ha sido todo, desde el primer video que pedí que no lo compartan”, agregó Andrés Wiese.

Aldo Miyashiro entrevistó a Andrés Wiese. (Foto: Captura América)

Por último, afirmó que colaborará con la investigación del caso porque quiere “que se sepa la verdad” y se apoyará con su abogado, quien le dirá “qué acciones tomar contra quién o quiénes”

