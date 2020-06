Yolanda Andrade revela detalles de la supuesta paliza que recibió Verónica Castro de su hijo [VIDEO]

La actriz mexicana Yolanda Andrade reapareció, esta vez en la televisión argentina, para reafirmar que sí se casó con Verónica Castro, además de dar detalles de una supuesta golpiza que le propinó Cristian Castro a la protagonista de La casa de las flores.

Andrade declaró en el programa El run run que, efectivamente, sostuvo un romance con la Vero. “Nosotras empezamos nuestra relación después de mi participación en un programa que se llama Big Brother, pero antes había una amistad porque yo hice una telenovela con Cristian (Castro) que se llamó Las secretas intenciones. Después de Gran hermano nosotras iniciamos la relación y duró cinco años y medio”, relató tras afirmar que lamentaba como todo se hubiera transformado ahora en peleas con Verónica Castro.

En otro momento, comentó que tanto la madre como el hijo (Cristian Castro) de la protagonista de La casa de las flores, conocían de la relación que existía entre ambas. “La mamá y los hijos sabían de nuestra amistad y obviamente de nuestra relación... aquí estamos diciendo la verdad, no soy ninguna mentirosa y no tengo la necesidad de colgarme de nadie”, dijo.

Sin embargo, la revelación más fuerte llegó cuando Yolanda Andrade contó que Cristian Castro le propinó una paliza a su madre y que ese fue el motivo por el que ella se distanció del cantante. “Mi relación con Cristian se terminó cuando golpeó a su mamá... eso sí es fuerte y doloroso. Ella (Verónica Castro) me llamó y me dijo que iría a casa de su mamá doña Socorro, pues Cristian Castro estaba peleando con su abuela. Después, me contó que su propio hijo la había golpeado frente a doña Socorro y Valeria Liberman. Fui por ella, la llevé al hospital y ella dijo que nos habían asaltado, era una mentira tras otra. La ahorcó y la pateó en la escalera, estaba muy mal... los golpes que le dio a su mamá no fueron por mi culpa y no fue porque se enteró de la relación. Le rompió toda la espalda y el cuello”, detalló.