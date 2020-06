Rompió su silencio. Shirley Arica reapareció en Magaly TV, la firme para revelar detalles de su pasada relación con el futbolista Jean Deza. Esto luego de que él inicie un nuevo romance con la exsuboficial Jossmery Toledo.

La modelo peruana contó que tuvo una fuerte pelea con el exintegrante de Alianza Lima, lo que provocó que se separen en mayo. Sin embargo, antes de la ruptura, surgieron más problemas como la falta de tiempo.

Shirley Arica aseguró que ella no puede ser niñera de nadie debido a que le dedica la mayor parte de su tiempo a su hija; esta fue la principal razón de la separación con Jean Deza para ella. “Yo quería una hombre a mi lado, que me dé estabilidad”, señaló.

“Nosotros tuvimos una pelea bien fuerte. Lo que pasa es lo que él necesita a su lado una niñera. No necesita una enamorada. Necesita alguien que este con él, pendiente, que se desviva por él. Yo tengo una prioridad, una hija”, expresó la popular ‘Chica realidad’.

Luego, se refirió a la expolicía Jossmery Toledo, quien es la actual pareja de Jean Deza. “En caso de Jossmery es una mujer soltera, me refiero sin hijos, ella tiene todo el tiempo que yo no le dediqué a la relación. Cuando empezó la cuarentena muchas cosas cambiaron”, agregó la modelo.

Durante la entrevista con Magaly Medina, Shirley Arica también manifestó que el exfutbolista de Alianza Lima la amenazaba con bloquearla de sus redes cuando tenía una discusión.

Lo llamó ‘chibolo’. “Peleábamos, discutíamos bastante y siempre me decía ‘te bloqueo’ ‘te elimino’, yo pensaba que era una chibolo, yo ya no estoy para esas cosas. De verdad, a mí me han hecho un favor”, aseveró.

