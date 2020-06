Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba se presentaron este martes 23 de junio en el programa En boca de todos para contar un poco más sobre el emotivo reencuentro que tuvieron luego de largos meses alejados por la cuarentena.

El futbolista del club Atlético Zacatepec de México expresó lo emocionado que se encontraba de estar otra vez al lado de la actriz y de su hija Mía, tras retornar en un vuelo proveniente de México.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba

“Fue un viaje bastante largo, bastante duro porque me encontraba recientemente operado, a parte (tenía que) viajar con mi mamá que es una persona mayor, de alto riesgo... Gracias a Dios nos encontramos juntos nuevamente y con salud, que es lo principal”, manifestó Rodrigo Cuba.

Por su parte, Melissa Paredes recalcó que, aunque se sintió bastante afectada emocionalmente, jamás perdió la esperanza de volver a estar junto a su esposo.

“Ya soy otra, estoy feliz, pasamos por momentos muy difíciles, pero la esperanza nunca se pierde, la fe jamás se pierde, siempre tiene que estar ahí. (Ahora) estamos juntos gracias a Dios”, comentó la exchica reality enel programa En boca de todos.

Rodrigo Cuba niega sentir celos por escenas románticas de Melissa Paredes

En medio de una entrevista con el programa Teledeportes, Rodrigo Cuba aseguró que no le generan celos las escenas románticas que protagoniza Melissa Paredes en la ficción.

“Creo que cada uno maneja su relación como mejor crea conveniente, sería ilógico que yo me ponga celoso. Sí creo que sería un poco raro que me den celos, porque siempre la he apoyado en su carrera”, indicó.

Melissa Paredes en su papel de Estrella, en Ojitos hechiceros | Foto: captura YoutTube

