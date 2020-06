Hija de Maradona sobre video del exfutbolista: “Es una tristeza enorme verlo así” [VIDEO]

Diego Armando Maradona dio de qué hablar el último lunes 22 de junio luego que un video se hiciera viral en redes.

Resulta que el exfutbolista argentino protagonizó un verdadero espectáculo al bailar en aparente estado de ebriedad y bajarse los pantalones frente a cámaras.

Maradona y su hija de Gianinna de pequeña. Foto: Instagram.

Tras la polémica desatada, Gianinna Maradona, la hija del exdeportista, usó su cuenta de Instagram para lamentar el estado en que su padre se encontró.

La joven diseñadora de 31 años señaló en el inicio de su mensaje lo mucho que le afectaba ver a su progenitor de esa manera.

Maradona: hija del exfutbolista argentino, Gianinna Maradona, crítica a su padre por bajarse los pantalones. Foto: Captura Instagram.

“También vi el otro video. Y pude hablar con Benja de la existencia del mismo. Para ustedes es Maradona, para mí es un video de mi viejo. Para ustedes puede ser una sorpresa, una gracia, una burla, para mí no. Para mí es reabrir heridas, es una tristeza enorme verlo así, nadie sabe qué es lo que vivimos y agradezco que así sea porque es mi forma de preservarlo”, empezó.

Asimismo, Gianinna resaltó que no es una imagen que quisiera que su hijo vea de su abuelo. No obstante, ella contó que se vio en la obligación de mostrar las imágenes de Maradona.

“Si me daban a elegir, nunca hubiese querido que mi hijo vea así a su abuelo, pero son las consecuencias de las elecciones del otro. Yo no elijo, y me costó muchísimo aceptar que la vida del otro es del otro y que los rebotes de las consecuencias de sus actos ya no me pertenecen”, escribió.

Giannina Maradona señala que su padre es mal ejemplo para su hijo. Foto: Instagram

“Hoy elijo por mí y por Ben, entre esas elecciones elijo siempre la verdad por más dolorosa que sea. Elijo que mi hijo me pregunte a mí lo que necesite saber por más duras que seas las respuestas. Y elijo que tenga contención terapéutica también para brindarle herramientas para crecer con toda esa información”, mencionó la joven argentina.

Gianinna recuerda su pasado con Maradona

Gianinna Maradona también recordó los difíciles momentos que pasó a causa de los vicios de Diego Armando Maradona. Sin embargo, comentó que siempre ayudó en lo que pudo a su padre.

“Ver como nadie hace nada de los que están ahí me demuestra que por esa misma razón yo soy una ‘hija de pu..’ para todos ellos y para él también inclusive. Hechos, no palabras. Acosté más veces a mi papá de las que me hubiese gustado. ¿Me comí mil pute...? Sí. Nunca me importó ser mala. Esto orgullosa de las veces que ‘me puse la gorra’”, dijo.