Magaly Medina lanzó una fuerte crítica contra Gisela Valcárcel por la polémica que protagonizó con el animador Cristian Rivero durante la Teletón.

Pero entre sus declaraciones, acusó a la presentadora de El gran show de excluirla de la Teletón, programa que recolecta dinero para los niños necesitados.

Magaly acusa a Gisela de excluirla de la Teletón. (Foto: captura ATV)

Además, aseguró que Gisela Valcárcel aparenta que practica la generosidad ante cámaras. “Ella siempre ha sido así, solo que ella nos vende una imagen de dulzura, bondad y generosidad. ¿Por qué creen que yo no participo en la Teletón? Porque a ella no le da la gana que yo esté, eso es tan cierto como que me llamo Magaly Medina. Ella quiere ser la única que brille”, expresó.

Para Magaly Medina, “el padre Isidro (Vásquez) debería ser la figura, pero Gisela Valcárcel se ha apropiado de ser la única figura que sobresale”

“Lo único que quiere son figurantes, actores segundones, que nadie la opaque. Pero como yo no soy angurrienta por aparecer en cámaras, yo digo: ‘no me llamen, porque no voy a ir’. No voy a ir para ser la segundona de ella”, agregó la entrevistadora de Magaly TV, la firme.

Incluso, confesó que ella aceptó tener un reencuentro con Gisela Valcárcel con el fin de hacer ayuda social, pero ella no se lo permitió.

“A ella no le gusta que yo este ni siquiera por una buena causa, cuando me propusieron para reunir dinero a favor de personas que sí lo necesitan, yo siempre he dicho que sí, dejo mi ego de lado y sí me juntaría con ella, pero ella no”, aseveró.

“Yo seré una donante anónima de la clínica San Juan de Dios, y no apareceré porque ella me lo tiene prohibido, así es, de mi canal saben que hay una orden de que yo no puedo aparecer”, adicionó.

