Guerreros 2020 continúa dando de qué hablar en México. En esta oportunidad, el reconocido periodista mexicano Álvaro Cueva hizo un análisis bastante positivo sobre el reality de Televisa; sin embargo, cometió un error que no pasó desapercibido.

¿Qué sucedió? El comunicador afirmó que el formato de este programa era original de su país cuando en realidad fue creado en el Perú por Pro TV y América TV.

Todo inicio cuando el 'Captitán histórico' perdió otro juego frente al 'Potro', quien tuvo que lanzarle un tortazo en la cara.

“Aquí está una de las más grandes aportaciones de toda la historia reciente de la televisión mexicana: Guerreros 2020. ¿Qué es esto? No, no es lo que nos han dicho ni en las redes sociales ni en los medios tradicionales. Guerreros 2020 es un formato de televisión orgullosamente mexicano que promueve la salud, la integración familiar y los más altos valores humanos en tiempos de la COVID-19″, escribió en su columna de opinión ‘El Pozo de los deseos reprimidos’ del portal Milenio.

Poco después, Álvaro Cueva se percató de su error y no dudó en pedir disculpas públicas. Además, les dedicó unas palabras de elogio y agradecimiento a los creadores peruanos que hicieron posible la existencia del reality de Televisa en México.

“Hoy comienzo mi columna ofreciendo una muy sincera disculpa, porque ayer dije que Guerreros 2020 era un formato original mexicano. Pues no, resulta que es una licencia peruana. ¡Qué vergüenza! Perdón, pero es que jamás he ido a Perú, tengo muy poco contacto con los contenidos de ese país y, la verdad, me dejé llevar por la emoción de tener un programa tan bueno en nuestro país. ¡Benditos creadores peruanos! Y bendito trabajo, también, el de los responsables de la versión mexicana, porque están haciendo una labor preciosa, divertida, positiva y entrañable”, fueron las emotivas palabras del crítico que fueron difundidas este martes 23 de junio en el programa En boca de todos.

Cabe precisar que Guerreros 2020 es la versión mexicana de Esto es guerra, reality de competencias físicas que ha tenido éxito durante más de ocho años en el Perú.

