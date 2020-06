La conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens, decidió no pronunciarse respecto al caso del actor Andrés Wiese, quien anunció que brindará una entrevista exclusiva para dar sus descargos por las denuncias de acoso contra él.

La presentadora de televisión ignoró el caso de Andrés Wiese porque, según ella, las denuncias contra el intérprete de Al fondo hay sitio deben ser tratadas por la justicia peruana.

PUEDES VER Andrés Wiese romperá su silencio y ofrecerá entrevista tras acusación de acoso sexual

Andrés Wiese fue acusada de acoso por su excompañera Mayra Couto. (Foto: composición / Instagram)

Tras presentar el informe de su programa sobre la reciente declaración del actor, Rebeca Escribens volvió a afirmar que no le interesa el escándalo del actor, pues este escapa del contenido de espectáculos.

“Como lo dije al presentar la nota, para mí en particular, deja de pertenecer al ámbito de espectáculos. Si hay delito o no, las autoridades tendrán que actuar de oficio y con la imparcialidad que corresponde”, expresó la conductora de televisión. “Bueno es un tema que a mí no me interesa, así que seguiremos con el otro”, señaló.

Cabe destacar que una de las supuestas víctimas fue la excompañera del actor en Al fondo hay sitio, Mayra Couto, y la otra es una menor de edad. Ambas fueron atacadas en las redes sociales; incluso, la actriz pidió ayuda porque un grupo de usuarios intentaron censurar sus cuentas.

Andrés Wiese anuncia que brindará una entrevista sobre denuncias por acoso

El popular ‘Ricolás’ anunció a través de su cuenta de Instagram que dará una entrevista exclusiva, donde hablará sobre el escándalo que protagonizó por ser denunciado por acoso.

“Solo me he manifestado por mis redes y mañana lo haré en una entrevista, la única que daré sobre este tema. Diré todo lo que tengo que decir y contestaré todo lo que tenga que contestar para poder seguir con mi vida”, precisó el actor de la recordada serie Al fondo hay sitio.

Andrés Wiese romperá su silencio sobre las denuncias de acoso sexual en su contra por Mayra Couto y una menor de edad

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.