Alejandra Baigorria se refirió a los últimos comentarios que hizo Vanessa Terkes sobre el acercamiento entre la chica reality y el alcalde de La Victoria.

El último lunes 22 de junio, la exesposa de George Forsyth tuvo un enlace en vivo con el programa En boca de todos donde no quiso aclarar si en una entrevista pasada con un medio local dejó entrever que la amistad entre Alejandra y George sería solo estrategia política.

Alejandra Baigorria envía duro mensaje a Vanessa Terkes por vincularla sentimentalmente con George Forsyth

“¿Tú viste? ¿Me escuchaste? Tú sabes cómo funcionan al final los medios y si es que yo digo cualquier cosa se puede malinterpretar. La verdad es que ahorita mi vida ya está hacia adelante, mi relación pasó hace mucho tiempo”, dijo Vanessa Terkes ante la insistencia de Ricardo Rondón.

Ante estas declaraciones, Alejandra Baigorria fue consultada por las cámaras de América espectáculos para saber su punto de vista.

La integrante de “Esto es guerra” aseguró que no tiene problemas con la actriz.

“Cada uno es esclavo de sus propias palabras. A mí no me afecta en nada porque yo no tengo que ver en ese tema. Yo solo me desligué de la parte que me correspondía, y dije lo que pensaba de George, que lo sigo pensando: sigue liderando las encuestas por su trabajo. Ustedes lo ven trabajando todos los días en la cancha. No hay ningún vínculo sentimental. Yo no tengo problemas con ella ni con nadie”, aseguró la empresaria.

