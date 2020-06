Susy Díaz se encuentra bastante preocupada porque desde hace un buen tiempo sus inquilinos no cumplen con el alquiler de sus departamentos. Además, otro tema que le ha generado mucha angustia ha sido el exorbitante monto que deberá pagar ahora por su recibo de luz.

En una entrevista con Radio Capital, la excongresista se mostró indignada al revelar que tendrá que cancelar más de cuatro mil soles por dos meses del servicio de luz.

Susy Díaz habla de sus inquilinos y de los consejos que le da por WhatsApp. Foto: Archivo

“...Hay inquilinos que no pagan el alquiler, me ha venido S/ 4,600, casi me da un derrame cerebral. Me dio dolor de cabeza, me empezó a doler el cuerpo”, comentó Susy.

“De dos meses ha venido, es lo que estoy investigando porque me asusté. Les dije (a los inquilinos) que apaguen las luces, que iba a entrar a ver si tienen muchos artefactos. Hablando con ellos y, cuando veo la televisión, a todo el mundo le está pasando eso. Esto ya es un recibovirus”, agregó fiel a su estilo la mamá de Florcita.

Susy Díaz también contó que ha puesto toda su fe en Dios para que el próximo mes se reduzca el monto de su recibo de luz. “Estoy rogando a Dios que el otro mes me bajen el recibo. Lo he metido adentro de la biblia para que Dios me ayude”, manifestó.

PUEDES VER Susy Díaz sorprende con curioso comentario en el ‘live’ de Jefferson Farfán

Como se recuerda, hace varias semanas Susy Díaz aseguró que no desalojaría a sus inquilinos por falta de pago, ya que comprendía que muchos de ellos habían perdido sus trabajos en plena pandemia del coronavirus.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.