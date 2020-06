Queen no desea que el fin de su tour 2020 se vea opacado por la pandemia. La banda británica sorprendió a sus seguidores con un registro audiovisual en YouTube de más de una hora de duración, que recopila los mejores momentos de su gira, para marcar lo que hubiese sido el final de esta.

Como un adicional, el último 30 de abril, la banda subió a la plataforma una reversión de su clásico “We are the champions” de 1977. Dicho gesto fue para homenajear a los trabajadores de salud que se encuentran batallando contra la COVID-19.

Cabe resaltar que este 21 de junio, además de ser el Día del Padre, Queen + Adam Lambert hubiesen concluido con la gira que tenían programada en este 2020, pero que, ante la pandemia del coronavirus, se vieron imposibilitados de llevar a cabo.

Queen + Adam Lambert

La recopilación se basa en el concepto de ‘Watch party', donde Brian May, Roger Taylor y Adam Lambert se presentaron virtualmente para sus fans. Para hacerlo posible, recopilaron diversas partes de sus shows dados en Rock in Rio, el Global Citizen Festival, Fire Fight en Australia, Summer Sonic en Japón y el Isle of Wight Festival en Reino Unido.

Entre las canciones que se pueden apreciar encontramos: “Don’t stop me now”, “I want to break free”, “Somebody to love”, “Love of my life” (con Freddie Mercury), “Love kills”, “I was born to love you”, solo de batería entre Roger y Rufus Taylor, “Under pressure”, “Crazy little thing called love”, entre otras del catálogo de la mítica banda.

